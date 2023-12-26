بقيمة استثمارية تتجاوز 150 مليون ريال.. وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

وتتميز المنطقة الجديدة بموقعها الذي يمنحها ميزة تنافسية كبيرة، بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية، وتمركزها بين عدد من مدن المنطقة الشرقية، مما يعزز عملياتها اللوجستية، ويمكنها من تقديم خدمات لوجستية عالية الجودة، وشاملة ومتكاملة، ويعزز من قدرتها على تسهيل عمليات النقل بين المنطقتين الشرقية والوسطى، وجميع مناطق المملكة، إلى جانب تلبية متطلبات السوق المحلية، من حيث نقل البضائع، ومناولتها، بقدرات تشغيلية عالية.