لتعزيز العلاقات التجارية.. انعقاد الدورة الـ18 للجنة السعودية المصرية المشتركة

وتهدف الدورة الثامنة عشرة إلى العمل بناءً على التوجهات الاستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، وعقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة.