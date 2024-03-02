لتعزيز العلاقات التجارية.. انعقاد الدورة الـ18 للجنة السعودية المصرية المشتركة

تعقد اللجنة السعودية المصرية المشتركة، دورتها الثامنة عشرة، برئاسة وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التجارة والصناعة المصري أحمد سمير؛ وذلك في العاصمة الرياض، خلال الفترة 4- 3 مارس 2024م.
وتهدف الدورة الثامنة عشرة إلى العمل بناءً على التوجهات الاستراتيجية بين البلدين، وحل التحديات التي تواجه أعمال اللجنة المشتركة، واعتماد أعمالها، وعقد الاجتماعات الدورية مع الجهات الداخلية لمتابعة تنفيذ التوصيات، والإشراف على أعمال اللجنة.
وسيُعقد الاجتماع التحضيري الفني برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالعزيز بن عمر السكران، ورئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة المصرية الدكتور أماني الوصال؛ وذلك للإعداد والتنسيق لاجتماعات اللجنة ومتابعة تنفيذ التوجهات الاستراتيجية للبلدين.
يُذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين -حتى نوفمبر 2023م- بلغ حوالى 11.8 مليار دولار؛ إذ جاءت المنتجات المعدنية، واللدائن ومصنوعاتها، كأبرز السلع المصدّرة لمصر؛ فيما سجلت المنتجات المعدنية والفواكه، كأبرز السلع المستوردة.