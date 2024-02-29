تعاملات الخميس.. برنت ينخفض عند 83.46 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط في تعاملات الخميس؛ وذلك بعد صدور بيانات عن نموٍّ أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية؛ الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، وزادت الضغوط بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.