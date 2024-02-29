تعاملات الخميس.. برنت ينخفض عند 83.46 دولارًا للبرميل

انخفضت أسعار النفط في تعاملات الخميس؛ وذلك بعد صدور بيانات عن نموٍّ أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية؛ الأمر الذي أثار مخاوف بشأن تباطؤ الطلب، وزادت الضغوط بفعل مؤشرات على أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول.
وتراجعت العقود الآجلة لبرنت 22 سنتًا بما يعادل 0.3% إلى 83.46 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 30 سنتًا أو 0.4% إلى 78.24 دولارًا للبرميل.
وأوضحت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام الأمريكية ارتفعت؛ بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي في ظل تشغيل مصافي التكرير عند مستوى أقل من الحد الأدنى لمستوياتها الموسمية بسبب توقفات كان منها المخطط له وغير المخطط له.
وأشارت إلى أن مخزونات الخام ارتفعت للأسبوع الخامس على التوالي؛ إذ زادت 4.2 ملايين برميل إلى 447.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 فبراير.