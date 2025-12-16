مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10452) نقطة

وكانت أسهم شركات الأهلي ريت 1، ودار الأركان، والحفر العربية، وصناعات، ورؤوم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تشب، والأندية للرياضة، وبترو رابغ، وأبو معطي، ومسار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.15%) و(5.40%).