مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (10452) نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا (137.26) نقطة ليقفل عند مستوى (10452.91) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (3.6) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (155) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (25) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم (235) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات الأهلي ريت 1، ودار الأركان، والحفر العربية، وصناعات، ورؤوم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات تشب، والأندية للرياضة، وبترو رابغ، وأبو معطي، ومسار فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (4.15%) و(5.40%).
وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، والكيميائية، والأهلي، ومهارة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وبوبا العربية، وسابك هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا (246.13) نقطة ليقفل عند مستوى (23470.28) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (34) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم.