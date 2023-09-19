خلال أسبوع.. 181 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة تجاوزت 11 مليار ريال

في حين بلغ عدد العمليات الأخرى 26.511.000 بقيمة 1.817.761.000 ريال. وعلى مستوى مدن المملكة، بلغ عدد عمليات نقاط البيع الأسبوعية في الرياض 55.224.000 بقيمة 3.761.170.000 ريال

وبلغ عدد عمليات نقاط البيع في مكة المكرمة 7.389.000 بقيمة 425.771.000 ريال، في حين بلغ عدد عمليات نقاط البيع في المدينة المنورة 7.478.000 بقيمة 422.377.000 ريال.