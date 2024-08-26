لبحث فرص الاستثمار.. اتحاد الغرف يُعلن تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإثيوبي عبدالله العجمي، أن إثيوبيا تعد من أكبر القوى الاقتصادية والأسواق في إفريقيا، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي لها نحو 205 مليارات دولار في عام 2022، كما أن تشكيل المجلس يأتي متوافقاً مع توجهات المملكة لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية، والبحث عن فرص استثمارية وأسواق جديدة.