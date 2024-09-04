"الخريف" يبحث فرص التعاون في تصنيع السيارات عالية التقنية والمعدات الذكية مع عدد من الشركات الصينية

وتجول معاليه في منطقة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في مدينة قوانجو، التي تأسست عام 1984م، التي تحتل من بين 219 منطقة مناظرة، المرتبة الثانية في القوة الشاملة، والمرتبة الأولى في ابتكار العلوم والتكنولوجيا، وتُصنَف كواحدة من أفضل عشر حدائق عالية التقنية على مستوى العالم في الصين.