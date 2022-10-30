"مجلس الأعمال السعودي القطري" يستعرض الفرص الاستثمارية ومعوقات نمو العلاقات بين البلدين

دعا رئيس مجلس الأعمال السعودي القطري في اتحاد الغرف السعودية حمد بن علي الشويعر، إلى ضرورة العمل على "خارطة طريق اقتصادية" للعلاقات بين المملكة وقطر، تستند على دراسة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي، والتركيز على القطاعات الأكثر أهمية لنمو التجارة والاستثمار، وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية، وعقد الفعاليات المشتركة، واقتراح المبادرات والحوافز، وحصر المعوقات التي تواجه نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين.