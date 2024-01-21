لنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المنشآت الصغيرة.. "منشآت" تختتم جولة التجارة الإلكترونية في المناطق

وتضمنت الجولة التي استهلت في شهر سبتمبر من العام الماضي، زيارة 14 مدينة ومحافظة بمختلف مناطق المملكة، شارك فيها مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال التجارة الإلكترونية؛ لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية إلكترونيًا، كما تضمنت الجولة مجموعة من الجلسات الحوارية بمشاركة مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب عددٍ من ممثلي ومسؤولي الجهات الحكومية والخاصة والمستشارين والخبراء.