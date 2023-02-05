ينطلق غدًا.. مؤتمر "ليب 23" يتيح لمرتاديه 20 ألف موقف وخدمات النقل الترددي للذهاب والعودة

ونصح المؤتمر المتجهين لمطار الملك خالد الدولي بتجنب طريق المطار، واستبداله بطريق الملك سلمان، أو أي طريق آخر بديل. مشيرًا إلى أن مستخدمي طريق الثمامة جهة الغرب "المعروف أيضًا باسم شارع التخصصي" سيتم إغلاق المنعطف جهة طريق المطار، موجهًا بالاستمرار في اتجاه مستقيم عبر طريق الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، ومنه مباشرة إلى طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز المتجه نحو المطار. فيما حث الراغبين في الذهاب لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن على استخدام المدخل الغربي لتجنب طريق المطار باتجاه الشمال.