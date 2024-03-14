توقيع تحالف سعودي بين "نادك" و"المتحدة للأعلاف" لتأسيس شركة لإنتاج اللحوم الحمراء

وأوضحت الوزارة أن هذا الإعلان يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وبناء منظومة متكاملة في قطاع الثروة الحيوانية، من خلال الاستفادة من خبرات "نادك" و"المتحدة للأعلاف" في تطوير سلسلة من المشروعات المتنوعة لتطوير قطاع التربية الحيوانية لإنتاج اللحوم الحمراء، وفق مواصفات ومعايير عالية الجودة؛ للإسهام في تغذية السوق المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، إلى جانب خدمة توجهات ومستهدفات الأمن الغذائي في المملكة من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، والاستفادة المُثلى من الثروة الحيوانية؛ للإسهام في الناتج المحلي، وتحسين الميزان التجاري.