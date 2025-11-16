مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بـ125 نقطة عند مستوى 11,052 نقطة

وكانت أسهم شركات أسيج، وباتك، وعزم، وثمار، والدوائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساسكو، والماجد للعود، ودرب السعودية، والإعادة السعودية، ونسيج فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (8.09%) و(5.62%). بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وstc، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.