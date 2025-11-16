مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بـ125 نقطة عند مستوى 11,052 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا بمقدار (125.05) نقطة، ليصل إلى مستوى (11052.61) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (2.6) مليار ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية – (157) مليون سهم، سجّلت فيها أسهم (27) شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم (228) شركة.
وكانت أسهم شركات أسيج، وباتك، وعزم، وثمار، والدوائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات ساسكو، والماجد للعود، ودرب السعودية، والإعادة السعودية، ونسيج فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين (8.09%) و(5.62%). بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، وباتك، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والكيميائية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والأهلي، وstc، والإنماء هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار (292.36) نقطة، ليصل إلى مستوى (23950.02) نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها (16) مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من (3) ملايين سهم.