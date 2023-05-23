أسعار الثلاثاء.. الذهب يتراجع إلى 1962.06 دولارًا للأونصة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.55 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 1485.59 دولارًا؛ فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولارًا.