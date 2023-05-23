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أسعار الثلاثاء.. الذهب يتراجع إلى 1962.06 دولارًا للأونصة

هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% وانخفض البلاديوم 0.4%
أسعار الثلاثاء.. الذهب يتراجع إلى 1962.06 دولارًا للأونصة
سبق
سبق

تَراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، متأثرة بقوة الدولار؛ فيما يراقب المستثمرون المحاولات المستمرة للتوصل إلى اتفاق يُنهي أزمة سقف الديْن في الولايات المتحدة.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1962.06 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:06 بتوقيت جرينتش، كما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% إلى 1965.70 دولارًا.

وتَتسبب قوة الدولار في جعل الذهب أقل جاذبية للمشترين في الخارج.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.5% إلى 23.55 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاديوم 0.4% إلى 1485.59 دولارًا؛ فيما استقر البلاتين عند 1066.59 دولارًا.

الذهب
أسعار الذهب

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