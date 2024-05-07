"أرامكو السعودية" تعلن نتائجها المالية للربع الأول 2024.. تراجع للأرباح 14%

وأضاف الناصر: "منذ بداية العام وحتى اليوم، رفعنا هدفنا لإنتاج الغاز بحلول العام 2030، والإعلان عن احتياطيات كبيرة من الغاز والمكثفات المؤكدة في حقل الجافورة، إضافة إلى إرساء عقود لتوسيع طاقة المعالجة في معمل الغاز في الفاضلي، وتعزيز التوسع في الأسواق العالمية الرئيسية من خلال استكمال أول استثمار لنا في قطاع التجزئة بأمريكا الجنوبية، وزيادة حجم برنامجنا العالمي لرأس المال الجريء بأكثر من الضعف".