أعمال

الذهب يقلص مكاسبه بعد تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية

الذهب يقلص مكاسبه بعد تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية
تم النشر في

قلّص الذهب مكاسب حققها في وقت سابق اليوم، بعد انخفاض عدد المتقدمين لأول مرة بطلبات إعانات البطالة في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (3739.42) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما صعد بنسبة (0.6%) في وقت سابق من الجلسة. وسجّلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند (3790.82) دولارًا يوم الثلاثاء.

كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (0.1%) إلى (3771.1) دولارًا عند التسوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (2.2%) إلى (44.87) دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوياتها منذ 14 عامًا.

وزاد البلاتين بنسبة (3.5%) إلى (1524.15) دولارًا، مسجّلًا أعلى مستوياته منذ سبتمبر 2013، فيما صعد البلاديوم بنسبة (3.6%) إلى (1254.04) دولارًا.

أسعار الذهب

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org