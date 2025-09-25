الذهب يقلص مكاسبه بعد تراجع طلبات إعانات البطالة الأمريكية

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.1%) إلى (3739.42) دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعدما صعد بنسبة (0.6%) في وقت سابق من الجلسة. وسجّلت الأسعار أعلى مستوياتها على الإطلاق عند (3790.82) دولارًا يوم الثلاثاء.