أسعار الذهب تقترب من ذروة قياسية وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي

وأشارت البيانات الأحدث إلى أن التضخم في الولايات المتحدة استأنف اتجاهه نحو الهبوط، لكنّ عددًا من صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عبّروا عن الحذر إزاء خفض قريب لأسعار الفائدة.