"سار" تطرح فرصًا استثمارية بـ15 مليار ريال في الشرقية

طرحت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار"، اليوم، مجموعة من الفرص الاستثمارية المتنوعة أمام رجال الأعمال في المنطقة الشرقية، ضمن مشاركتها في برنامج "تسهيل" الذي نظمته غرفة الشرقية بمقرها في الدمام.
واستعرضت "سار" خلال اللقاء مشروعاتها المستقبلية وخططها في مجالات التوطين وتسجيل الموردين، إلى جانب التعريف ببرنامج المحتوى المحلي "أساسات"، الذي يُعد من أبرز مبادرات الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتمكين المنشآت الوطنية.
وأكد ممثلو الشركة أن اللقاء يأتي امتدادًا لجهود "سار" في تعزيز المحتوى المحلي، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، دعمًا لرؤية المملكة 2030، ومساهمة في تنفيذ مشاريعها الحيوية بمشاركة الموردين المحليين.
وكشف المتحدثون أن برنامج "أساسات" أسهم خلال السنوات الأربع الماضية في ضخ أكثر من 500 مليون ريال لصالح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فيما تجاوزت مساهمته في الاقتصاد الوطني 9 مليارات ريال خلال خمس سنوات، مما يعكس دوره في تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشهد اللقاء جلسة حوارية تناولت فرص التوطين في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب استعراض إستراتيجية "أساسات"، والتي تركز على تمكين الموردين المحليين، ونقل التقنية، وتعزيز مبادرات "صُنع في السعودية"، ودعم الاستدامة البيئية من خلال مبادرة "الخطوط الحديدية الخضراء".
وأكد نائب الرئيس للخدمات المشتركة في "سار"، المهندس صلاح العمير، أن الشركة تواصل تنفيذ مبادراتها الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، مشيرًا إلى ارتفاع نسبة التوطين إلى أكثر من 55% خلال عام 2024 مقارنة بـ36.8% في عام 2021، إضافة إلى التقدم المحقق في تنمية المحتوى المحلي من خلال "أساسات".
وأوضح العمير أن البرنامج يتيح فرصًا استثمارية تُقدّر بنحو 15 مليار ريال بحلول عام 2030، في حين بلغت مساهمة "سار" في المحتوى المحلي خلال السنوات الخمس الماضية أكثر من 9 مليارات ريال، ما يعكس دور الشركة المتنامي في دعم الصناعات الوطنية وبناء سلاسل إمداد محلية مستدامة.
من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، حمد الخالدي، حرص الغرفة على تفعيل الشراكات مع الكيانات الوطنية الكبرى، مشيدًا بإستراتيجية "سار" التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشروعات استراتيجية، من بينها "الجسر البري" و"الربط الخليجي".