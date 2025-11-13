"سار" تطرح فرصًا استثمارية بـ15 مليار ريال في الشرقية

من جهته، أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، حمد الخالدي، حرص الغرفة على تفعيل الشراكات مع الكيانات الوطنية الكبرى، مشيدًا بإستراتيجية "سار" التي تهدف إلى تعزيز المحتوى المحلي وتمكين القطاع الخاص من المساهمة في مشروعات استراتيجية، من بينها "الجسر البري" و"الربط الخليجي".