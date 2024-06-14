بعد 14 عامًا وبرأس مال ملياري.. انتقال كامل ملكية "أسمنت حائل" لنظيرتها "القصيم"

وذكر المحلل المالي والاقتصادي راشد الفوزان، أثناء استحواذ "المراعي" على "هادكو"، أن حائل الزراعية ليست شركة متعثرة ولا خاسرة، بل إن نجاحها وربحيتها أكدتها شركة المراعي بنفسها، إذ تُعد من أوائل الشركات الزراعية في السعودية، حيث أسست في أوائل الثمانينيات الميلادية للاستفادة من الطفرة الزراعية، وتملك مشروعًا عملاقًا على بعد 100 كيلو شرق مدينة حائل السعودية يوجد فيه أكثر من 350 رشاشًا محوريًا زُرِعَت على مدى عقدين محاصيل القمح والشعير والبرسيم".