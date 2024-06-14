بعد 14 عامًا وبرأس مال ملياري.. انتقال كامل ملكية "أسمنت حائل" لنظيرتها "القصيم"

ودّعت حائل شركة أسمنتها "اسمنت حائل" بعد 14 عامًا؛ وذلك بعد انتقال كامل ملكيتها إلى شركة أسمنت القصيم.
وكانت شركة أسمنت القصيم قد أكملت استحواذها على شركة أسمنت حائل، وألغت بذلك شركة أسمنت حائل التي تأسست في ديسمبر 2010 برأسمال 489.5 مليون ريال، مقسم إلى 48.950 مليون سهم، كما ألغت "تداول السعودية"، إدراج أسهم أسمنت حائل من السوق المالية السعودية "تداول" ونقلته بشكل كامل إلى أسمنت القصيم.
وفي بيان لـ"تداول السعودية"، الثلاثاء الماضي، فإن المساهمين وافقوا على زيادة رأس المال بنسبة 22.8% من 900 مليون ريال حاليًا إلى 1.105 مليار ريال، وذلك لغرض الاستحواذ على جميع أسهم شركة أسمنت حائل بموجب أحكام المادة (26) من لائحة الاندماج والاستحواذ الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.
وأشارت "تداول" إلى أنه ستتم عملية الاستحواذ من خلال إصدار 20.559 مليون سهم بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لمساهمي أسمنت حائل، بواقع "0.21" سهم في أسمنت القصيم مقابل كل سهم في أسمنت حائل.
يُذكر أن أعضاء مجلس أسمنت حائل قد خرجوا من مجلس أسمنت القصيم باستثناء "عبدالملك بن خالد بن سليمان الراجحي، وعبدالعزيز بن ماجد بن عبدالله القصبي"، الذِين رُشحا للحصول على مقاعد في مجلس إدارة أسمنت القصيم، فيما خرج الباقون من أعضاء المجلس الذي ينتهي في 29 نوفمبر 2024 وهم: "عبدالعزيز طارق عبدالله البسام، عبدالله عبدالمجيد عبدالعزيز الجريوي، خالد عبدالعزيز أحمد الأحمد، أحمد سليم علي عليوة، وفهد عبدالكريم معجل الفرج".
وقد ساهمت شركة أسمنت حائل بمساهمات اجتماعية مختلفة في حائل، كان آخرها تصويت الجمعية العامة العادية الحادية والعشرين على تخصيص الشركة مبلغ (537.000 ريال) من ميزانية الشركة للعام المالي 2024م للمسؤولية الاجتماعية، فيما ساهمت بمساهمات مختلفة للمجتمع منها الصحية والخدمية والخيرية، فيما لا يزال العمل قائم على مساهمة الشركة بتجهيز حديقة بمدينة حائل، ويتوقع أن يتغير اسمها إلى حديقة أسمنت القصيم.
وكان آخر مكافأة لأعضاء مجلس إدارة شركة أسمنت حائل عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023م بمبلغ مليون وستمائة واثنان وأربعون ألفًا وثمانمائة وسبعة وخمسون ريالًا.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم عمر العمر: إنه بعد الاستحواذ على أسمنت حائل سنعمل على رفع الطاقة الإنتاجية للشركتين؛ وذلك لما تتمتعان به من مركز مالي قوي، ولا يوجد أي التزامات على الشركتين.
يشار إلى أنه في منطقة حائل لم تكن "أسمنت حائل" هي الشركة الكبرى الأولى بالمنطقة التي يتم الاستحواذ عليها، فقد سبقتها "شركة حائل للتنمية الزراعية" المتخصصة في "زراعة القمح والحبوب والخضراوات بأنواعها، وإنشاء ثلاجات وصوامع لحفظها ومصانع الأعلاف، وتنمية الثروة الحيوانية من أبقار وأغنام وإبل لإنتاج الألبان وإقامة مزارع للدواجن"، والتي تأسست في 9 يناير 1982م، برأسمال" ثلاثمائة مليون ريال سعودي"، واستحوذت عليها شركة المراعي بصفقة بلغت 949.5 مليون ريال سعودي في 15/ 10/ 2009م.
وتجدر الإشارة إلى أن الاستحواذ على شركتي "أسمنت حائل" و"شركة حائل للتنمية الزراعية-هادكو" لم يكن بسبب الخسارة أو التعثر للشركتين، بل لتميزهما، حيث تميزت "أسمنت حائل" بمميزات كبيرة في ظل انتشارها الجغرافي، ما يساعد في زيادة معدلات الوصول لعملاء جدد من خلال توسيع النطاق الجغرافي للشركة، وذلك بحسب ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت القصيم عمر العمر.
وذكر المحلل المالي والاقتصادي راشد الفوزان، أثناء استحواذ "المراعي" على "هادكو"، أن حائل الزراعية ليست شركة متعثرة ولا خاسرة، بل إن نجاحها وربحيتها أكدتها شركة المراعي بنفسها، إذ تُعد من أوائل الشركات الزراعية في السعودية، حيث أسست في أوائل الثمانينيات الميلادية للاستفادة من الطفرة الزراعية، وتملك مشروعًا عملاقًا على بعد 100 كيلو شرق مدينة حائل السعودية يوجد فيه أكثر من 350 رشاشًا محوريًا زُرِعَت على مدى عقدين محاصيل القمح والشعير والبرسيم".