أسعار النفط تستقر مع خفض توقعات النمو بالصين وترقب تحركات الفائدة

وجرى تداول عقود خام برنت الآجلة بارتفاع سنت واحد، أو 0.1 بالمائة، عند 85.84 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 32 سنتًا، أو بنسبة 0.4 بالمائة، إلى 80.01 دولارًا للبرميل.