غداً.. انطلاق أعمال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

وسيستعرض المنتدى، الذي تستمر أعماله على مدى يومين، دور الصندوق في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، من خلال بحث فرص التعاون المتاحة لبناء شراكات مثمرة مع القطاع الخاص؛ بهدف تنويع الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وزيادة حجم المحتوى المحلي، وإطلاق قطاعات واعدة، واستحداث المزيد من فرص العمل، التي ستُسهم بدورها في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.