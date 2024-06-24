بحضور 13 جهة.. "ندلب" يشارك في معرض transport logistics بالصين

وتهدف مشاركة "ندلب" في المعرض؛ إلى تسليط الضوء على التطور القائم في البنية التحتية للخدمات اللوجستية في السعودية لجميع القطاعات (البحري - الجوي - البري - السككي)، وبناء التصوّر الذهني للنمو الذي أحدثته رؤية المملكة 2030 في القطاع اللوجستي، واستمرار العمل على رفع مستوى الربط مع الأسواق المحلية والدولية وتطوير القطاع ليسهم في تعظيم الأثر والاستفادة من الموقع الجغرافي المميز للمملكة، وتطوير الأنظمة والتشريعات لإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في القطاع لتصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.