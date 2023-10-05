صعد 0.3%.. الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

ارتفع الذهب اليوم الخميس متجهًا لإنهاء سلسلة خسائر استمرت ثماني جلسات، وهي الأطول منذ عام 2016، وسط تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار عن المستويات المرتفعة التي سجلاها في الفترة الماضية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1826.49 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، في محاولة للتعافي من أضعف مستوى له منذ مارس الذي لامسه يوم الثلاثاء.
وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1840.90 دولارًا.
ودعم انخفاض الدولار المعادن النفيسة الأخرى المسعرة به، فزادت الفضة في المعاملات الفورية 1.1% إلى 21.19 دولارًا للأوقية، بعد أن انخفضت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف مارس.
وربح البلاتين 0.5% إلى 870.16 دولارًا مرتفعًا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1181.15 دولارًا مبتعدًا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه أمس الأربعاء.