صعد 0.3%.. الذهب يتجه لإنهاء أطول سلسلة خسائر في 7 سنوات

وربح البلاتين 0.5% إلى 870.16 دولارًا مرتفعًا من أدنى مستوى له في عام الذي سجله في الجلسة الماضية. وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1181.15 دولارًا مبتعدًا عن أدنى مستوى في خمس سنوات الذي لامسه أمس الأربعاء.