"الأسهم السعودية".. 5 مليارات ريال تداولات وارتفاع في قيمة 98 شركة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، منخفضًا 27.40 نقطة، ليقفل عند مستوى 11840.52 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 691 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 98 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 131 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: الباحة، والإعادة السعودية، والكيمائية، وميدغلف للتأمين، وفيبكو؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الكابلات السعودية، وتشْب، ونسيج، وأسمنت تبوك، وينساب؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و4.02%.
وكانت أسهم شركات: الباحة، وأرامكو السعودية، وأنعام القابضة، وشمس، والكيمائية؛ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما سجلت أسهمُ شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، وإس تي سي، والإعادة السعودية، وبرغرايززر؛ النشاطَ الأكبر في القيمة.
وأمّا مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نموّ"، فقد أغلق اليوم مرتفعًا 681.17 نقطة، ليقفل عند مستوى 30540.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 148 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 17 مليون سهم.