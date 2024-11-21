"الأسهم السعودية".. 5 مليارات ريال تداولات وارتفاع في قيمة 98 شركة

وكانت أسهم شركات: الباحة، والإعادة السعودية، والكيمائية، وميدغلف للتأمين، وفيبكو؛ الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: الكابلات السعودية، وتشْب، ونسيج، وأسمنت تبوك، وينساب؛ فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات؛ حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10% و4.02%.