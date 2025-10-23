65.49 دولارًا للبرميل .. النفط يعزز مكاسبه بعد عقوبات أمريكية على شركتين روسيتين

واصلت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات اليوم الخميس بنسبة تجاوزت 5%، مدعومة بمخاوف من تراجع الإمدادات العالمية بعد العقوبات الأمريكية الجديدة على شركتي النفط الروسيتين “روس نفط” و”لوك أويل”.
وبحسب بيانات التداول التي أوردتها قناة “روسيا اليوم”، ارتفعت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” تسليم ديسمبر بنسبة 5.01% لتصل إلى 61.47 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام “برنت” القياسي للشهر نفسه بنسبة 4.63% ليبلغ 65.49 دولارًا للبرميل.
ويأتي هذا الصعود بعد أن أثارت العقوبات مخاوف من شح الإمدادات النفطية في السوق العالمية، في وقت يواجه فيه المستثمرون ضغوطًا ناتجة عن اضطرابات جيوسياسية وتقلبات الطلب في الشتاء القادم.