اتفاقيتا شراكة لـ"معادن" لتأسيس شركتين لاستكشاف منطقتي أم الدمار وجنوب جبل صايد

ووقعت "معادن" اتفاقية شراكة أخرى مع شركة باريك للذهب سنغافورة المحدودة التابعة لشركة باريك للذهب "باريك"، لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة للاستكشاف والتنقيب في جنوب منطقة جبل صايد، علما بأن الرخصة تعد من الأصول المملوكة لمعادن، وملكية الشركة الجديدة ستكون 50 في المائة لمعادن و50 في المائة لباريك، والهدف من تأسيسها هو تسريع أعمال الاستكشاف في جنوب جبل صايد، علما بأن مساهمة معادن لبرنامج الاستكشاف ستحدد لاحقاً، كما سيكون المقر الرئيس للشركة الجديدة في السعودية.