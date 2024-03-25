لمستوى غير مسبوق.. أسعار الذهب تقفز إلى 2166.39 دولارًا للأوقية

قفزت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق، اليوم، مع تجدد الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في يونيو ومع انخفاض الدولار؛ مما عزز جاذبية المعدن الأصفر.