الذهب يقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق

اقتربت أسعار الذهب من تحقيق أكبر قفزة أسبوعية لها في خمسة أشهر، حيث باتت قريبة من أعلى مستوى لها على الإطلاق، وذلك بعد تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم بأول؛ حيث عزّزت الرهانات على خفض أسعار الفائدة منتصف العام الجاري.