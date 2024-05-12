ارتفاع صافي أرباح "السعودية للكهرباء" في الربع الأول من 2024 ليبلغ 897 مليون ريال

وأضاف "القنون"؛ أن تلك الاستثمارات تأتي في إطار التزام الشركة بالإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 ومستهدفات وزارة الطاقة الرامية إلى تحقيق الاستدامة ورفع كفاءة وأمن الطاقة في ظل التمكين الذي نحظى به في "السعودية للكهرباء" من قِبل القيادة الرشيدة -أيدها الله- والدعم الدائم والكبير من قبل سمو وزير الطاقة، حيث نستمر في تنفيذ مجموعة من المشاريع الرائدة لتحديث وتعزيز شبكات توزيع الكهرباء وخطوط النقل، كما نعمل على توظيف استثماراتنا النوعية في التقنيات والأصول لتعزيز موثوقية وكفاءة الشبكة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمشاريع التنموية والاقتصادية والعمرانية بالمملكة، إلى جانب مواكبة النمو المستمر في الطلب على الطاقة الكهربائية، مع حرصنا الشديد على الارتقاء بمشهد الاستدامة في الشركة والقطاع ككل، والمواءمة مع أهداف التنمية المستدامة الوطنية وطموح الشركة لتحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2050.