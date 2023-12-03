"هيئة التأمين" تؤكد ضرورة توحيد الجهود والعمل كشركاء لبناء القطاع

وفي مستهل أعمال الاجتماع، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة، حرص القيادة الرشيدة على دعم القطاع التأميني في المملكة، وحرص الهيئة على العمل مع شركات التأمين كشركاء لبناء قطاع التأمين وتطويره، مشيراً إلى أن الهيئة ستعمل على تنظيم القطاع وتحفيز النمو والابتكار، وتعزيز التنافسية، ورفع كفاءة القطاع ومساهمته في الاقتصاد، مبيناً أن الهيئة تعمل على بناء الإستراتيجية الوطنية للتأمين والتي ستكون بمثابة بوصلة الأعمال للقطاع.