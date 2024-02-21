اجتماع الطاولة المستديرة السعودي– الصيني يستعرض فرص الاستثمار بمجال الطيران المدني

وأشار "الدعيلج" إلى حجم التجارة المتبادلة بين السعودية والصين، الذي بلغ نحو 76 مليار دولار في عام 2022، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الصيني في السعودية من حيث المخزون 5.4 مليار دولار خلال العام ذاته؛ ليحتل بذلك المركز الخامس بين دول مجموعة العشرين، فيما تجاوز عدد المسافرين خلال عام 2023م بين البلدين (300%) عام 2022م، بينما بلغت الزيادة في إجمالي عدد الرحلات في عام 2022م من (601) رحلة إلى (1.399) رحلة في عام 2023م.