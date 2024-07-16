ارتفاع أسعار الذهب وسط تفاؤل حيال خفض الفائدة الأمريكية

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة، إلى 30.75 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.3 بالمئة، إلى 992.26 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4 بالمئة، إلى 954.18 دولار.