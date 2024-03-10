شراكة بين "سار" و"ميرسك" لزيادة أعداد الحاويات المنقولة من الدمام إلى الرياض

ويهدف التعاقد إلى زيادة عدد الحاويات المنقولة عبر قطار الشرق، وتقديم حلول نقل مبتكرة مما يعزّز القدرة التنافسية للمملكة من خلال تقديم حلول آمنة ومستدامة بما يحقّق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما يسهم العقد بشكلٍ مباشرٍ في الرفع من كفاءة العمليات التشغيلية، وتقليل عدد الشاحنات بين مدينتَي الدمام والرياض، وخفض معدلات الانبعاثات الكربونية، والحفاظ على البنية التحتية للطرق وسلامة مرتاديها.