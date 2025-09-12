الرياض تحتضن المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية بمشاركة 25 دولة

تحتضن العاصمة الرياض، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025، النسخة الثانية من المنتدى العالمي للبنية التحتية، والذي يقام برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشهد المنتدى سلسلة من الفعاليات المتخصصة، أبرزها تكريم الفائزين بجائزة البنية التحتية، إلى جانب جلسات حوارية ثرية بمشاركة أصحاب المعالي وقادة القطاع محليًا ودوليًا، إضافة إلى إطلاقات نوعية، واستعراض أحدث الابتكارات والتقنيات في قطاع البنية التحتية.
كما يشهد الحدث إقامة معرض مصاحب يضم أكثر من 300 جهة عارضة من كبرى الجهات المحلية والدولية، ويستقطب مشاركين من أكثر من 25 دولة حول العالم. وسيشارك في جلساته وورش العمل المتخصصة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا دوليًا.
ودعا مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض المهتمين والمتخصصين إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي للمنتدى: www.globalinfrastructureexpo.com، وذلك للاطلاع على أبرز التوجهات والفرص الممكنة وأحدث التقنيات الحديثة في قطاع البنية التحتية.
ويأتي هذا الحدث الدولي ضمن جهود المركز للارتقاء بمشاريع البنية التحتية في منطقة الرياض، وتحقيق كفاءة الإنفاق، وتحسين المشهد الحضري، بما يسهم في بناء بنية تحتية مستدامة وشاملة، بالشراكة مع مختلف الجهات ذات العلاقة.