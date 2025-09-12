الرياض تحتضن المنتدى والمعرض العالمي للبنية التحتية بمشاركة 25 دولة

تحتضن العاصمة الرياض، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر 2025، النسخة الثانية من المنتدى العالمي للبنية التحتية، والذي يقام برعاية صاحب السمو الأمير الدكتور فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف، أمين منطقة الرياض رئيس مجلس إدارة المركز، وذلك في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.