عند 11256 نقطة.. مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً

وكانت شركات: الشرقية للتنمية وسلامة وساكو وجزيرة تكافل وكابلات الرياض الأكثر ارتفاعًا, أما شركات: تهامة وسينومي سنترز وعطاء وساسكو وبن داوود الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و10.00%.