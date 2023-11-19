سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11137 نقطة

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وجبل عمر، وسال، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.