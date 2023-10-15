خبير اقتصادي لـ"سبق": انخفاض التضخم إلى 1.7% يُمثِّل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي

وقال إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م انطلقت في ظل حالة عدم اليقين التي كان يعيشها الاقتصاد العالمي، وبالرغم من ذلك استطاعت السعودية أن تكون نموذجًا للقرن الحادي والعشرين؛ إذ إن هناك إدارة جيدة تدير الاقتصاد بشكل مميز، وتُعظّم وتقتنص جميع الفرص الموجودة بالداخل أو الخارج.