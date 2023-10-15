خبير اقتصادي لـ"سبق": انخفاض التضخم إلى 1.7% يُمثِّل قيمة مضافة للاقتصاد السعودي

أكد الدكتور محمد بن دليم القحطاني، الأكاديمي والخبير الاقتصادي، لـ"سبق" أن انخفاض مؤشر التضخم إلى 1.7% خلال شهر سبتمبر الماضي يضيف قيمة كبرى إلى الاقتصاد السعودي؛ إذ إن القيادة الرشيدة -حفظها الله- تستخدم الأدوات كافة لرفع مستوى الاقتصاد السعودي، والحد من التضخم.
وفي التفاصيل، أشار "القحطاني" إلى انتعاش الاقتصاد السعودي عقب محاربة التضخم، والتصدي له قدر المستطاع.. وقد أثبت الاقتصاد السعودي قوته بالرغم من التحديات العالمية التي تواجه العالم في الفترة الحالية.
وأوضح أن صندوق النقد الدولي غيّر من توقعاته للنمو الاقتصادي السعودي إلى درجات أعلى؛ ما يشير إلى نجاح الاقتصاد السعودي، وأن العالم يقف أمام اقتصاد ناجح وعملاق كالاقتصاد السعودي.
وأضاف بأن رؤية السعودية 2030م تأتي بشكل يصب في مصلحة جميع منافذ الرؤية للسعودية، وجميع معززات الاقتصاد السعودي، بما يوضح أن السعودية قادرة على أن تعزز مكونات الناتج المحلي الإجمالي بمختلف القطاعات بعيدًا عن النفط.
وأبان الأكاديمي والخبير اقتصادي أن هذا الانخفاض بنسبة 3% هو نسبة غير قليلة، بل تثبت أن القطاعات غير النفطية تقوم بدور كبير جدًّا، يخدم رؤية السعودية 2030م بشكل أفضل.
وقال إن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م انطلقت في ظل حالة عدم اليقين التي كان يعيشها الاقتصاد العالمي، وبالرغم من ذلك استطاعت السعودية أن تكون نموذجًا للقرن الحادي والعشرين؛ إذ إن هناك إدارة جيدة تدير الاقتصاد بشكل مميز، وتُعظّم وتقتنص جميع الفرص الموجودة بالداخل أو الخارج.