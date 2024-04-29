إجمالي أعمال التأمين التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار يتخطى 108 مليارات دولار

وأشار إلى حفاظ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على تصنيف وكالة موديز "Aa3" للعام السادس عشر على التوالي، مؤكدةً مكانتها بوصفها كيانًا رائدًا في صناعة التأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية، كما تناول انضمام أذربيجان هذا العام بوصفها الدولة العضو التاسع والأربعين في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مما أدى إلى توسيع التغطية الجغرافية للمؤسسة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.