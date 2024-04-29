إجمالي أعمال التأمين التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار يتخطى 108 مليارات دولار

أصدر مجلس محافظي المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للمؤسسة لعام 2023، وذلك في اجتماعه الذي انعقد اليوم خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لعام 2024 في الرياض.
ويعكس التقرير السنوي عامًا من المرونة التشغيلية والأداء المالي الاستثنائي، حيث يعرض زيادة كبيرة بنسبة 14.4% على أساس سنوي في المعاملات التجارية والاستثمارية المؤمن عليها، بقيمة تبلغ 13.3 مليار دولار أمريكي.
وأعلنت المؤسسة عن زيادة في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة، التي ارتفعت بنسبة 6.4% لتصل إلى 98.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 92.4 مليون دولار أمريكي في العام السابق، كما يبرز التحسن بنسبة 130% في صافي نتائج الشركات قدرة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على إدارة التزامات حاملي وثائق التأمين بشكل فعال، وتعزيز عروض القيمة، وإظهار تعزيز ثقة الدول الأعضاء.
ويوضح التقرير أن عام 2023 كان عامًا للتغلغل الإستراتيجي للسوق وتنويع محفظة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، حيث شهد قطاع التأمين متوسط الأجل وتأمين الاستثمار نموًا كبيرًا بنسبة 49.3% ليصل إلى 73.6 مليون دولار أمريكي؛ مما يؤكد التزام المؤسسة بتوسيع نطاق حضورها وتعزيز ثقة العملاء في خدماتها.
وأشار إلى حفاظ المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات على تصنيف وكالة موديز "Aa3" للعام السادس عشر على التوالي، مؤكدةً مكانتها بوصفها كيانًا رائدًا في صناعة التأمين ضد المخاطر الائتمانية والسياسية، كما تناول انضمام أذربيجان هذا العام بوصفها الدولة العضو التاسع والأربعين في المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، مما أدى إلى توسيع التغطية الجغرافية للمؤسسة داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
وفي تطور تاريخي، تجاوز إجمالي أعمال التأمين التراكمية للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات 108 مليارات دولار أمريكي على مدار تاريخها الممتد ثلاثين عامًا، مما أسهم بشكل كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر مختلف القطاعات على مستوى العالم.
وقامت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات بتوسيع شراكاتها الإستراتيجية، لا سيما في مجال الطاقة المستدامة والأمن الغذائي، من خلال توقيع العديد من مذكرات التفاهم.
سُلط الضوء على جهود المؤسسة في مجال العمل المناخي في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) ومن خلال مبادرات مثل منصة تمويل تسريع تحول الطاقة (ETAF) التي تديرها الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA).
وجزءًا من برنامج الاستجابة للأمن الغذائي التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، دعمت المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات مبلغ 788 مليون دولار أمريكي لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي؛ مما يؤكد تفانيها في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وقال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات أسامة القيسي: "تعكس إنجازات عام 2023 مبادراتنا الإستراتيجية القوية ومرونتنا في مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية"، مضيفًا: "نجاحنا المستمر هو شهادة على العمل الجاد الذي يقوم به فريقنا وثقة أعضائنا وعملائنا، ونحن ملتزمون بمواصلة مهمتنا المتمثلة في تعزيز التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود في البلدان الأعضاء".