ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة؛ لتصل إلى 28.60 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة واحد في المئة؛ مسجلاً 968.80 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.3 في المئة؛ ليصل إلى 900.21 دولار للأوقية.