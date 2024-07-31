ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، متجهة إلى تحقيق مكسبٍ شهري على خلفية تزايد التفاؤل حيال إمكانية خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة قريباً.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة؛ ليصل إلى 2416.79 دولار للأوقية، فيما زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.5 في المئة؛ مسجلةً 2414.80 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.7 في المئة؛ لتصل إلى 28.60 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة واحد في المئة؛ مسجلاً 968.80 دولار للأوقية، بينما صعد البلاديوم بنسبة 1.3 في المئة؛ ليصل إلى 900.21 دولار للأوقية.