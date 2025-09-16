الذهب عند ذروة قياسية مع تراجع الدولار وسط آمال خفض الفائدة

سجَّلت أسعار الذهب ذروة قياسية الثلاثاء مدعومة بتراجع الدولار قبيل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع وسط توقعات كبيرة بخفض أسعار الفائدة. وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 3683.28 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجَّل ذروة قياسية عند 3689.27 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.