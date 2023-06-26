"أوبك" تتوقّع ارتفاع الطلب على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً في 2045

وأوضح أمين عام المنظمة "هيثم الغيص"؛ في كلمة ألقاها في مؤتمر آسيا للطاقة المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور: لا يمكن الاستغناء عن النفط في المستقبل المنظور.