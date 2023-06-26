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"أوبك" تتوقّع ارتفاع الطلب على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً في 2045

نقص الاستثمار في صناعة النفط سيؤدي فقط إلى تحدي جدوى أنظمة الطاقة
"أوبك" تتوقّع ارتفاع الطلب على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً في 2045

تتوقع "أوبك" ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً خلال نحو عشرين عاماً، وأن النفط سيظل يشكّل نحو 29% من مزيج الطاقة بحلول عام 2045.

وأوضح أمين عام المنظمة "هيثم الغيص"؛ في كلمة ألقاها في مؤتمر آسيا للطاقة المنعقد في العاصمة الماليزية كوالالمبور: لا يمكن الاستغناء عن النفط في المستقبل المنظور.

وأضاف: في رؤيتنا العالمية، نتوقّع ارتفاع الطلب العالمي على النفط إلى 110 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2045، بارتفاع 23% من المستويات الحالية.

وأشار "الغيص"؛ إلى أن نقص الاستثمار في صناعة النفط سيؤدي فقط إلى تحدّي جدوى أنظمة الطاقة الحالية، وإلى فوضى في مجال الطاقة.

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