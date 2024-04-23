في 36 مدينة صناعية حول المملكة.. "مدن" تعزّز قطاع الصناعات الغذائية بـ 1300 مصنع

وتعمل "مدن" على توطين صناعة الأغذية بتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار في مدنها الصناعية التي تنتشر في 13 منطقة إدارية حول المملكة وتتميز بمواقعها الجغرافية، وقُربها من مناطق الخدمات ووسائل النقل وتوافر الكوادر البشرية، سعيًا للمشاركة في تحقيق التطلعات الوطنية بجذب مشروعات استثمارية يصل حجمها إلى 20 مليار دولار في قطاعات الدواجن، والألبان ومشتقاته من أجبان وغيرها، وقطاع المخبوزات والحلويات، وقطاع المشروبات والعصائر بحلول عام 2030.