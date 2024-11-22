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توقعاتٌ بمواصلة القفزات.. بيتكوين تلامس 100 ألف دولار

التصاعد بدأ بالتزامن مع فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية
توقعاتٌ بمواصلة القفزات.. بيتكوين تلامس 100 ألف دولار
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تجاوزت قيمة عملة بيتكوين حاجز 98,000 دولار، ظهر اليوم الجمعة، مسجلةً ارتفاعاً ملحوظاً، في ظل السوق الصاعدة التي بدأت بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ومع اقتراب ملامسة بيتكوين 100 ألف دولار، يرى عددٌ من خبراء السوق، أن العملة المشفرة في طريقها لتحقيق ارتفاعاتٍ تصل بها إلى 150,000 دولار، وربما تتجاوز 200,000 دولار خلال هذه الدورة، في حال تمّ استمرار الدعم الإيجابي لسوق العملات المشفرة من قِبل الرئيس الأمريكي المنتخب الذي اقترح إنشاء احتياطي إستراتيجي من بيتكوين.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت قيمة بيتكوين بنسبتَي 46 و166% على مدار العام؛ ما جعلها سابع الأصول الأكثر قيمة في العالم.

عملة بيتكوين
قيمة عملة بيتكوين

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