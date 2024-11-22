توقعاتٌ بمواصلة القفزات.. بيتكوين تلامس 100 ألف دولار

ومع اقتراب ملامسة بيتكوين 100 ألف دولار، يرى عددٌ من خبراء السوق، أن العملة المشفرة في طريقها لتحقيق ارتفاعاتٍ تصل بها إلى 150,000 دولار، وربما تتجاوز 200,000 دولار خلال هذه الدورة، في حال تمّ استمرار الدعم الإيجابي لسوق العملات المشفرة من قِبل الرئيس الأمريكي المنتخب الذي اقترح إنشاء احتياطي إستراتيجي من بيتكوين.