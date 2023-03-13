"مجلس التجارة الإلكترونية" يعلن إطلاق عدد من المبادرات لتمكين رواد الأعمال

وبيّن المجلس أنه تم توفير متاجر إلكترونية مجانية لعدد 10 آلاف متجر إلكتروني يستفيد منها أصحاب السجلات التجارية، وحاملو وثائق العمل الحر الموثقون من منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد 300 مستفيد من الحصول على هوية وشعار مجانية وتصميم لكامل المتجر الإلكتروني، دعمًا للمشاريع الإلكترونية الناشئة.