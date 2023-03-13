"مجلس التجارة الإلكترونية" يعلن إطلاق عدد من المبادرات لتمكين رواد الأعمال

أعلن مجلس التجارة الإلكترونية عن إطلاق عدة مبادرات مع جامعات ومراكز تدريب عالمية، وكبرى الشركات الرائدة؛ بهدف توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الإلكترونية وشغل الوظائف في الشركات ذات العلاقة، وتمكين رواد الأعمال في مجال التجارة الإلكترونية، وتسهيل بدء العمل التجاري للمشاريع الناشئة.
وكشف المجلس عن المبادرات خلال فعاليات مشاركته في ملتقى "بيبان 23" الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 9- 13 مارس 2023، في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات؛ بهدف تعزيز ريادة الأعمال التقنية، والعمل على اكتشاف القدرات الرقمية للشباب والشابات، وتنمية وتطوير أفكارهم، ونشر ثقافة الإبداع والابتكار.
وبيّن المجلس أنه تم توفير متاجر إلكترونية مجانية لعدد 10 آلاف متجر إلكتروني يستفيد منها أصحاب السجلات التجارية، وحاملو وثائق العمل الحر الموثقون من منصة الأعمال التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، إلى جانب إتاحة الفرصة لعدد 300 مستفيد من الحصول على هوية وشعار مجانية وتصميم لكامل المتجر الإلكتروني، دعمًا للمشاريع الإلكترونية الناشئة.
وفي وقت سابق، أعلن المجلس خلال الملتقى عن إطلاق "مبادرة تأهيل الكوادر الوطنية في التجارة الإلكترونية عبر المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX" بالتعاون مع المركز الوطني للتعليم الإلكتروني، والتي تهدف إلى توفير برامج ومسارات تدريبية لتأهيل الراغبين في تعلم مهارات التجارة الإلكترونية وشغل الوظائف في الشركات ذات العلاقة، ومنحهم شهادات احترافية من جامعات ومؤسسات عالمية رائدة، تقدم إلكترونيًّا بالتعاون مع منصة FutureX.
وتتميز المبادرة بتوفير برامج متخصصة من جامعات وشركات عالمية متخصصة في المجال التعليم الإلكتروني، تناسب أوقات المتدربين، إلى جانب الحصول على شهادات معتمدة لكل مقرر، إضافة إلى منح المجتازين للمسار التدريبي شهادة موثقة من المنصة الوطنية للتعليم الإلكتروني FutureX.
يُذكر أن مجلس التجارة الإلكترونية منذ تأسيسه في العام 2018م يتولى مهام اقتراح السياسات والتشريعات والإشراف على برنامج "تحفيز التجارة الإلكترونية"، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لمنع الازدواجية، والتخلص من العوائق التي تواجه التجارة الإلكترونية، وضمان التنفيذ الفاعل لمشاريع البرنامج وتوصياته.