تأهيل 13 شركة للمنافسة على رخص تعدين في "محدد" و"الردينية"

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن أسماء 13 شركة مؤهلة لمرحلة التأهيل المُسبق للمشاركة في المنافسة للحصول على رخصة كشف في كل من موقعي "محدد" و"الردينية".
أوضحت الوزارة أنّ المتنافسين المؤهلين لرخصة الكشف في موقعي "محدد" و"الردينية" هم: شركة أفريكان رينبو للمعادن المحدودة، وشركة ألارا السعودية فينشرز، وشركة المصانع الكبرى للتعدين (أماك)، وشركة باريك قولد، وشركة إي آر جي العربية المحدودة، وشركة موشيكو ريسورسيس، وشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، وشركة يالمادين المحدودة، وشركة فيدانتا ليميتد، وتحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده (أرتار) و شركة الذهب والمعادن المحدودة، وتحالف شركة عجلان وإخوانه للتعدين و شركة نورين للتعدين، وشركة بانورو مانيرلز ليميتد، وتحالف رويال رود و شركة إم إس بي القابضة.
وأضافت أن موقع "محدد" يغطي مساحة 139 كيلومتراً مربعاً، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات النحاس، والزنك والذهب والرصاص، كما يغطي موقع "الردينية" مساحة 75 كيلومتراً مربعاً، ويضم رواسب خام الزنك والفضة.
وأشارت الوزارة إلى أن الإعلان عن أسماء المتنافسين المؤهلين للحصول على رخصة الكشف لموقعي "محدد" و"الردينية" يمثل نهاية المرحلة الأولى من عملية المنافسة.