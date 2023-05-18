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"عبدالعزيز بن سلمان": المملكة وقَّعت مع بعض الدول العربية عددًا من مذكرات التفاهم في قطاع الطاقة

أكد أن هذا التعاون في هذا المجال جزءٌ لا يتجزأ من اهتمامها بعمقها العربي