تراجع أسعار الذهب مع جني الأرباح.. وارتفاع الفضة والبلاتين

وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) لتصل إلى (41.78) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة (1.6%) ليصل إلى (1384.95) دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة (0.5%) ليصل إلى (1160.25) دولارًا.