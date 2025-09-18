تراجع أسعار الذهب مع جني الأرباح.. وارتفاع الفضة والبلاتين

انخفضت أسعار الذهب اليوم، بسبب جني الأرباح بعد ارتفاعها لمستوى قياسي في الجلسة السابقة، في وقت تُقيم فيه الأسواق موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن خفض أسعار الفائدة مرات أخرى.
وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.4%) ليصل إلى (3643.40) دولارًا للأوقية (الأونصة)، وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة (1.1%) لتصل إلى (3678.30) دولارًا عند التسوية.
وفي المعادن الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة (0.3%) لتصل إلى (41.78) دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة (1.6%) ليصل إلى (1384.95) دولارًا، وارتفع البلاديوم بنسبة (0.5%) ليصل إلى (1160.25) دولارًا.