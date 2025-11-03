مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى (11483) نقطة

وكانت أسهم شركات بوان، وبراغرايززر، ورؤوم، والبابطين، والوطنية للتعليم الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات علم، وأمريكانا، وهرفي للأغذية، والسعودي الألماني الصحية، وأكوا باور فهي الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (3.64%) و(8.60%)، بينما كانت أسهم شركات أمريكانا، والكيميائية، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية، وباتك، هي الأكثر نشاطًا بالكمية، وكانت أسهم الراجحي، وعلم، وأرامكو السعودية، وسابك، وأمريكانا، هي الأكثر نشاطًا في القيمة.