توقيع مذكرة تفاهم "سعودية - مصرية" في مجال التطوير العقاري

وقّعت الحكومةُ المصرية ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع، في القاهرة، اليوم؛ مذكرةَ تفاهم مع تحالف سعودي - مصري ممثلًا في شركات "الوبكو العليان الصناعية، وأوكتا إنترناشونال، وسيتي إيدج المصرية"، بشأن الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة التي سيقوم التحالف بتنفيذها.
وحضر توقيعَ مذكرة التفاهم سفيرُ خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر اللواء مهندس مختار عبداللطيف، والملحق التجاري بالسفارة أنور بن عايض بن حصوصة.
ووقّع المذكرةَ مديرُ عام الهيئة العربية للتصنيع اللواء عبدالرحمن عبدالعظيم، فيما وقّعها عن التحالف السعودي - المصري كلٌّ من: رئيس مجلس إدارة شركة صناعات منتجات الألومنيوم "الوبكو العليان الصناعية" السعودية الدكتور عبداللطيف المبارك، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لشركة "أوكتا إنترناشيونال" ومجموعة ديونز للاستثمار خالد معتوق، والرئيس التنفيذي لشركة "سيتي إيدج" المصرية محمد الدهان.
وأكّد "نقلي" في كلمته عقب التوقيع، ترحيب المملكة ودعمها لكل ما يدعم سُبل التعاون القائم بين البلدين، وفتح آفاق الاستثمار للشركات المصرية وتبادل الخبرات والتكامل بين الجانبين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.
من جانبه أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر، عن تقديره لهذا التعاون مع التحالف السعودي - المصري، مؤكدًا الحرص على تعزيزه في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تدعم توطيد التعاون بين البلدين وتوفير فرص عمل واستثمارات كبرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المملكة هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975م.
وأوضح أن المذكرة تهدف إلى المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة، التي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة، بما يعادل مليار دولار أمريكي في الفترة المقبلة.