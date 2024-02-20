توقيع مذكرة تفاهم "سعودية - مصرية" في مجال التطوير العقاري

من جانبه أعرب رئيس الهيئة العربية للتصنيع بمصر، عن تقديره لهذا التعاون مع التحالف السعودي - المصري، مؤكدًا الحرص على تعزيزه في العديد من المشروعات الاستثمارية التي تدعم توطيد التعاون بين البلدين وتوفير فرص عمل واستثمارات كبرى، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن المملكة هي إحدى الدول العربية المؤسسة للهيئة عام 1975م.