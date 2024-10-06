مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 188.50 نقطة عند مستوى 11769.04 نقطة

وكانت أسهم الباحة، وأسلاك، والمملكة، والعربي، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخزف السعودي، وعلم، وبحر العرب، ودار الأركان، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و 7.26%.