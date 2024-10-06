مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا 188.50 نقطة عند مستوى 11769.04 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 188.50 نقطة ليقفل عند مستوى 11769.04 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 800 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 19 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 213 شركة على تراجع.
وكانت أسهم الباحة، وأسلاك، والمملكة، والعربي، والمراعي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخزف السعودي، وعلم، وبحر العرب، ودار الأركان، وباتك الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.14% و 7.26%.
فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وأنعام القابضة، وأمريكانا، ومجموعة الحكير هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والإنماء، وشمس هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 259.40 نقطة ليقفل عند مستوى 24655.96 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليوني سهم تقاسمتها 2736 صفقة.