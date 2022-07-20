مع زيادة المعروض بالرياض.. قفزة بالصفقات العقارية بقيمة تتجاوز 8 مليارات ريال

من جهة أخرى، أعلن نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان المهندس عبد الله بن محمد البدير أنه سيتم توفير أكثر من 40 ألف وحدة سكنية جديدة في العاصمة، خلال عام ونصف العام، موضحًا أن الوزارة تعمل على تحفيز المعروض العقاري في الرياض وتمكين الأسر من تملّك مسكنها الأول، للوصول بنسبة التملّك إلى 70 %، تحقيقًا لمستهدفات "برنامج الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.